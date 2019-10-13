اتحاد الصناعات يطالب بوضع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإعفاءات الجمركية

قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98%.



وطالب إبراهيم صبحي إمبابي، بأن يتم النص فى القانون الجديد للجمارك على وضع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم، ضمن الإعفاءات الجمركية، مشددا على ضرورة التفرقة بين تعريف مصطلحى "التهريب والتهرب" الجمركى.



وأكد ممثل اتحاد الصناعات أهمية وضرورة حماية المصنعين المصريين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، وأضاف: "أي فلوس غرامات تروح لخزينة الدولة مباشرة ويجب عدم ترك الأمر للموظفين".



فى السياق ذاته، طالب محمد عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، بالنص فى القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد فى القوانين الأخرى التى تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلى الذى ينص على إعفاءات خاصة بمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلى.

