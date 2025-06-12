رسالة حاسمة من الرئيس الألماني لـ إيران قبل زيارته إلى إسرائيل

وجه وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الخميس رسالة حاسمة إلى إيران قبل جولته إلى الشرق الأوسط، وزيارته لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني إنه يجب على إيران أن تنأى بنفسها عن أي خطط لامتلاك أسلحة نووية، وذلك بعد إعلان طهران عن خطط لزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب.

وأشار فادفول خلال زيارته العاصمة الإيطالية روما قبيل جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول هذه القضية: "نتوقع من إيران أن تنأى بنفسها عن أي خطط لامتلاك أسلحة نووية".

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن "الجميع يريد تجنب أي تصعيد لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد إيران تصبح مسلحة نوويًا يجب توضيح ذلك في هذه الحالة".

ويعتزم وزير الخارجية الألماني التوجه إلى الشرق الأوسط، الليلة ويبدأ زيارته إلى دولة الاحتلال الأحد المقبل وستكون قضية إيران مطروحة على الطاولة، وفقا لتصريحاته.