تعرف على الإجراءات الجديدة لمنع إهدار المياه بالإسكندرية

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن اتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على مشكلة المياه المهدرة، فضلا عن استرداد مستحقات الدولة من خلال تحصيل مديونيات الشركات والمواطنين.





جاء ذلك في تصريحات له، خلال اجتماع عقده، اليوم الأحد، مع رؤساء قطاعات المشروعات والتجاري وإنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية بفرع العامرية، لوضع آليات لقياس كمية المياه المهدرة.





وقرر رئيس شركة مياه الشرب تشكيل لجنة خماسية من إدارات "الرقابة والمتابعة والإيرادات والإنتاج والتوزيع والتحليل الهيدروليكي" لحصر كمية المياه المهدرة على أن تبدأ أعمالها في المرحلة الأولى بمناطق "مريوط والبنجر والكينج".





وأشار إلى ضرورة تحديد الحدود الإدارية لفرع مياه الشرب بالعامرية لتحديد القدر الصحيح للمياه المستهلكة وضبط الحسابات وتحديد كمية الفاقد، والتي من المفترض أن لا تتعدي نسبة 20% من المبيعات.





ووجه رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحصر المناطق التي يوجد بها منشآت سكنية وصناعية لتحديد مواقع السرقات من الشبكة، بالإضافة إلي إحلال وتجديد العدادات المعطلة بالعامرية بالكامل مع توفير مميزات التقسيط لتيسير قيمة السداد علي المواطنين.





واقترح تركيب عدادات "إلكتروماجنتيك" لقياس المياه المغذية لمناطق "مريوط والكينج مريوط وبنجر السكر" لتحديد دواعي ومناطق وكميات التسرب بدقة، مشددا على ضرورة تقديم بتقرير مفصل عن نتائج أعمال اللجنة بصفة دورية.



