لعودة الحركة السياحية لسابق عهدها.. أسوان تستعد للاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية 22 الجاري

أسوان تستعد للإحتفال بمهرجان تعامد الشمس

= مشاركة واسعة لـ 8 فرق للفنون الشعبية لإحياء ليالى الاحتفال = مسارح بيوت وقصور الثقافة تستعد لاستضافة الفرق الفنية





عودة الحركة السياحية لسابق عهدها أصبحت هدفا تضعه كافة الجهات المعنية أمام أعينها لتحقيقه على الوجه الأكمل ، ولاسيما فى ظل الاستعدادات والتجهيزات المكثفة التى يتم بذلها لاستقبال الموسم السياحي الجديد.





يلقى " صدى البلد " الضوء على آخر هذه الإستعدادات والتى تأتى أيضًا ضمن إحتفالات محافظة أسوان بالظاهرة الفريدة من نوعها والممثلة فى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده بمدينة أبو سمبل السياحية والتى توافق 22 أكتوبر من كل عام .





وكان قد أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتنسيق المسبق من الآن الاستعداد الجيد لاستقبال هذا الحدث العالمى الفريد وإنجاح فعالياته المتنوعة على الوجه الأكمل ، لافتًا إلى أن احتفالات هذا العام ستشهد مشاركة واسعة من فرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات والتى تساهم بشكل مباشر فى إضفاء أجواء ترفيهية على أهالى أسوان وخاصة أنها ستقدم عروضها الفنية والفلكلورية والاستعراضية فى مدن ومراكز المحافظة .





وكلف محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بعقد إجتماع تنسيقى لكافة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتحديد المهام والتكليفات الواجب تنفيذها من كل جهة ، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن لتقديم الدعم والمساعدات اللوجستية لتأهيل المواقع التى ستشهد عروض لفرق الفنون الشعبية بجميع أنحاء المحافظة ، علاوة على رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وفرق الإنتشار السريع للإسعاف سواء داخل منطقة المعبد أو على طريق أسوان / أبو سمبل السياحى .





أوضح محمد إدريس مدير عام قطاع جنوب الصعيد الثقافى بأن فعاليات مهرجان تعامد الشمس ستشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى وهى أسوان وتوشكى وبورسيعد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد حيث ستقوم هذه الفرق بتقديم عروضها الفنية فى مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، بجانب مركز ومدينة أسوان وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر .





وأشار محمد إدريس إلى أن فرق الفنون الشعبية ستتوجه إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن معبدى أبوسمبل عقب عرض الصوت والضوء ثم تنتقل لتقدم عروضها بوسط المدينة ، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الألاف من السائحين والزائرين المصريين .





والجدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وتعد هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.



