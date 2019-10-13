تعرف على اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية

كشف مصدر بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لـ صدى البلد" عن بعض أسماء الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام والمقرر إعلانها في ختام فعالياته مساء اليوم بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية.



وأوضح المصدر أنه من المقرر حصول الفنان أيمن زيدان على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه "درب السما" والذى عرض ضمن مسابقة نور الشريف للسينما العربية.



يذكر أن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بعد قليل بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية ويشهد الحفل توزيع عدد من الجوائز سواء في المسابقة الرسمية أو مسابقة الأفلام القصيرة أو مسابقة نور الشريف.