Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على اسم الفائز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:51 م
ايمن زيدان
ايمن زيدان
Advertisements
أحمد إبراهيم - شيري نبيل
كشف مصدر بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لـ صدى البلد" عن بعض أسماء الفائزين بجوائز المهرجان هذا العام والمقرر إعلانها في ختام فعالياته مساء اليوم بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية.

وأوضح المصدر أنه من المقرر حصول الفنان أيمن زيدان على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه "درب السما" والذى عرض ضمن مسابقة نور الشريف للسينما العربية.

يذكر أن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بعد قليل بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية ويشهد الحفل توزيع عدد من الجوائز سواء في المسابقة الرسمية أو مسابقة الأفلام القصيرة أو مسابقة نور الشريف.
Advertisements

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: حسام البدري جاي يضحك علينا

الأخيرة مفاجأة.. 3 فوائد غريبة للثوم

هل يعلم المتوفى من يدعو له؟.. حقائق لا تعلمها عن عالم البرزخ

صائد الكونفدرالية يتهرب ويراوغ.. جروس يصدم أهلي جدة .. تفاصيل

أخبار الرياضة.. طارق حامد يحرج محمد بركات.. فرمان جديد من حسام البدري..عرض خليجى لـ أزارو

حسن المستكاوي يعلق على أداء نجم الزمالك ويؤكد: من الصعب الحكم على حسام البدري .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل قرعة دوري كرة الصالات في اتحاد الكرة .. صور

شاهد.. صور من مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟