طفل يقتحم الإستوديو على أمه خلال تقديمها النشرة بقناة شهيرة .. شاهد ما حدث

في مشهد ساخر وغير متوقع اقتحم ابن مذيعة بـقناة ان بي سي الأمريكية الاستوديو على أمه خلال تقديمها النشرة في بث مباشر للقناة.وسط حالة من الضحك والسخرية فاجئ الطفل أمه المذيعة باقتحامه كاميرات التلفزيون ، حيث لم تتمالك الأم نفسها من الضحك بعد قيام ابنها بهذا التصرف البرئ.وكان يسعى الطفل إلى شد انتباه أمه عن طريق مد يده إليها طالبًا، من أيها حمله دون اكتراث لتقديمها نشرة الأخبار في بث مباشر للقناة الأمريكية الشهيرة.