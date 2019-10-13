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برلمان

مستقبل وطن بالشرقية يكرم الفنان "أحمد فلوكس" وأسر الشهداء تزامنا مع انتصارات أكتوبر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:14 م
الفنان احمد فلوكس
الفنان احمد فلوكس
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محمد الطحاوي
نظم حزب "مستقبل وطن"، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، احتفالية كبرى، للاحتفاء بصناع فيلم "الممر"، وتكريم الفنان أحمد فلوكس عن دوره في فيلم "الممر"، والذي يحكي بطولات الجيش المصري، خلال حرب الاستنزاف، التي مهدت لنصر أكتوبر العظيم.

ومن جانبه فقد قدم الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب التحية إلى أرواح الشهداء، الذين قدموا دماءهم الذكية، قربانا للحفاظ على أمن الوطن، في مواجهة الهجمات الخسيسة للإرهاب مشيدا ، بفيلم "الممر"،مؤكدا أنه يعد من أفضل الأعمال التي قدمت عن الصراع بين مصر، وإسرائيل، خلال الفترة من 1967، وحتى نصر أكتوبر 1973، لافتا إلى أن العمل كشف عن بطولات حرب الاستنزاف، التي يتجاهلها الكثيرون، ولا يعترفون بتأثيرها الإيجابي على انتصار أكتوبر المجيد.

ومن جانبها فقد أكدت الدكتورة ملاك جمعة، أمين المرأة بمحافظة الشرقية، إن الاحتفالية الكبرى، لتكريم الفنان أحمد فلوكس، عن دوره في فيلم "الممر"، تمثل بداية لاحتفالات الحزب بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرة إلى أن الحفل شهد تكريم أهالي الشهداء.

وقدمت الدكتورة ملاك، التحية للمرأة الشرقاوية، ولأم الشهيد على وجه الخصوص، لصلابتها في مواجهة التحديات، ودورها بناء الوطن، وتضحياتها في سبيل التصدي للمؤامرات التي يتم نسجها ضد مصر، منذ عام 2011 وحتى الآن.

من جانبه أشاد أحمد أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب "مستقبل وطن"، بجهود رجال القوات المسلحة، على مدى تاريخ مصر، مؤكدا أن الجيش المصري، يمثل نموذجا للوطنية، والفداء.

وقال خالد بشر عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" وأمين الشئون البرلمانية، إن انتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت نتيجة عمل ونضال شاركت فيه جميع أطياف الشعب المصري، مشددا على أن تماسك الجبهة الداخلية، هو الوسيلة الوحيدة، لمواجهة التحديات التي تستهدف الدولة، وتسعى لتدمير المجتمع.
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