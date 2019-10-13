أفضل لاعب بعد الخطيب .. نبيل الحلفاوي يشعل تويتر بعد الرد على متابعيه

عندك من أول الضيظوي مرورا برضا ثم ابو جريشة ثم حمادة عبد اللطيف ووليد صلاح وزيزو ثم تريكة وبركات وصولا إلى محمد صلاح، وطبعا نسيت البعض".



ولاقت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎طاهر ابو زيد ف التمانيات حكايه" و" ‏‎صلاح مش مهاري يا قبطان. صلاح عقليته حلوة جدا وبعرف يطور من نفسه كويس جدا. بس مش مهاري " و" ‏‎حازم امام ".



‏‎ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي على الرد علي متابعيه وابداء رأيه في جميع المسائل الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والفنية.



رد الفنان نبيل الحلفاوي علي سؤال احد متابعيه عبر تويتر حيث وجه له تساؤلا قال فيه "طيب عارفين يا قبطان ان حضرتك بتعتبر الخطيب أحرف لاعب مصرى... مين المرتبة التانية ؟".وجاء تعليق نبيل الحلفاوي قائلا "‏فيه كتير.. بس كانت زمان أكتر.. لتطور أسلوب اللعب في اتجاه السرعة والقوة.