Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: أموال شركات المقاولات لا تجب فيها الزكاة لهذا السبب.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:13 م
الإفتاء: أموال شركات
الإفتاء: أموال شركات المقاولات لا تجب فيها الزكاة لهذا السبب
Advertisements
عبدالله سليم
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأموال التي تُدفع في شركات المقاولات التي تقوم بشراء أراضٍ وتبني عليها أبراجا وتبيعها شققًا ووحدات، لا زكاة عليها.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة في الأموال التي تُدفع في شركات مقاولات تقوم بشراء أراضٍ وتبني عليها أبراجا وتبيعها شققًا ووحدات؟ أنها لا تجب فيها الزكاة بسبب أنها من قبيل الاستصناع والصناعة وليست من قبيل عَروض التجارة.

واستشهد بالحديث الذي رواه سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ، موضحًا أن الفقهاء اشترطوا 3 شروط في المال الذي تجب فيه الزكاة.

وتابع أولًا: أن يشتري الإنسان سلعة بحيث لا يكون قد ورثها أو حصل عليها بطريقة أخرى، مضيفًا ثانيًا: أن يقصد بيع هذه السلعة وليس مجرد التملك، مؤكدًا ثالثًا: قصده تحصيل الربح.

هل تجب زكاة المشروع التجاري على رأس المال أم الأصول؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي زكاة المشروع التجاري؟ أن الزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول.

كيفية إخراج زكاة عروض التجارة

قال الشيخ أحمد صبرى، من علماء الأزهر الشريف، إن المشاريع التجارية يجب أن يخرج عنها صاحبها زكاة عروض التجارة وليس زكاة المال.

وأضاف «صبرى» في فتوى له، أن طريقة إخراج زكاة عروض التجارة تكون بأن يحسب الشخص ما اكتسبه من المشروع التجارى خلال العام مع خصم مرتبات العاملين بالمشروع والمصاريف الإدارية والضرائب وغيرها فإذا ما تبقى من الربح كان يبلغ حد النصاب يخرج منه 2.5 % من إجمالى المال المكتسب من التجارة.

مؤكدًا إذا كان الربح المكتسب من التجارة أقل من النصاب فلا زكاة عليه.

حكم إخراج الزكاة على شراء قطعة أرض بنية التجارة

وورد إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة"؟

وأجابت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب.

وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل المال المدخر للزواج عليه زكاة؟.. الإفتاء توضح

زكاة الزروع والثمار .. الإفتاء توضح مقدارها وشروطها

هل تجب زكاة المشروع التجاري على رأس المال أم الأصول ؟.. الإفتاء تجيب

هل هناك زكاة على شركات المقاولات؟

هل تجب الزكاة على من عليه دين؟ .. الإفتاء تجيب

حكم زكاة المال المدخر للزواج .. الإفتاء توضح.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك.. الإفتاء توضح رأي الفقهاء المعاصرين.. فيديو

أول تعليق من قيس سعيد بعد فوزه برئاسة تونس

قيس سعيد رئيسا لتونس

فخر العرب.. ريا أبي راشد تشعل السوشيال ميديا مع شاروخان وجاكي شان وفان دام

أحمد عز أمام الرئيس السيسي: «البسوا المموه بيخافوا منه»

بعد زفاف ابنته.. تعرف على عدد زوجات مصطفى فهمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

مين الأجمل؟.. وفاء عامر ولوسى ولبلبة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

بـ شعر كيرلي .. راندا البحيري تبرز مكياجها في جلسة تصوير جديدة