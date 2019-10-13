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رياضة

نجم ليفربول يقود هولندا للفوز على بيلاروسيا في تصفيات يورو 2020.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:31 م
منتخب هولندا
منتخب هولندا
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إسماعيل محمود
حقق المنتخب الهولندي فوزًا هامًا على حساب مضيفه منتخب بيلاروسيا ، بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

افتتح فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، التسجيل للطواحين الهولندية في الدقيقة 32، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لمنتخب بلاده بهدف ثان في الدقيقة 41 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب هولندا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص ستانيسلاف دراجون الفارق للمنتخب البيلاروسي، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 54 ، لتبقى النتيجة على حالها ، وتنتهي المباراة بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد منتخب هولندا للنقطة 15 في صدارة المجموعة الثالثة ، بينما توقف رصيد منتخب بيلا روسيا عند النقطة الرابعة في المركز الرابع.
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