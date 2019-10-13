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فن

لقاء سويدان تحرج ناقدة بحرينية في ختام مهرجان الإسكندرية .. اعرف التفاصيل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:23 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل
وقعت الفنانة لقاء سويدان مقدمة حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في خطأ غير مقصود تسبب في إحراج الناقدة البحرينية منصورة الجمري.

تجاهلت لقاء سويدان إعلان اسم الناقدة البحرينية ضمن لجنة التحكيم وهو الأمر الذي دفع الفنانة لبلبة لتذكيرها باسم الناقدة عضو لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف والتي ترأسها الفنانة لبلبة.

يذكر ان حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط يقام بمسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية والدورة مهداه إلى الفنانة نبيلة عبيد.
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