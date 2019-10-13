عمال مطعم سعودي يعتدون بوحشية على شباب صغار بلا رحمة .. شاهد ما حدث

نشرت صحيفة عكاظ السعودية فيديو صادما وعنيفا، لمجموعة من العمال وهم يعتدون بوحشية على شباب صغار دون رحمة بأحد المطاعم السعودية.



وأوضح الفيديو المنشور بالصحيفة السعودية، عمال مطعم ينهالون بالضرب المبرح على مجموعة من الشباب الصغار، بطريقة بشعة وغير مبررة.



وأفادت الصحيفة أن الفيديو لا يزال يتم التحقق من صحته ، حيث سيتم تحديد المكان الحادث وهوية العمال المعتادين في حال ثبوت الواقعة الدامية.

