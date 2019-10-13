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رياضة

الأزمات تتوالى على أبطال أفريقيا .. استقالة صادمة في الوداد.. تفاصيل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:59 م
الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي
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إسماعيل محمود
قدم محمد الغازي المسؤول القانوني للوداد البيضاوي استقالته لسعيد الناصيري، رئيس النادي المغربي من منصبه، وذلك دون إبداء أي أسباب.

وذكرت تقارير صحفية أن سبب الاستقالة يعود لفشل الغازي في التعامل مع أزمة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا في البطولة الماضية ، سواء مع المحكمة الرياضية أو مع الإتحاد الإفريقية ، بالإضافة لبعض القضايا المتعلقة باللاعبين.

ولم يصدر أي رد فعل من رئيس الوداد سعيد الناصري لحد الان سواء بقبول الاستقالة أو رفضها.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قد أوقعت نادي الوداد في المجموعة الثالثة التي تضم ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري و بيترو أتليتكو الأنجولي.
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