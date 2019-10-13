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فن

وفاة رانيا يوسف.. أول رد من الفنانة على الشائعة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:11 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
واصلت الفنانة رانيا يوسف، الرد على أسئلة متابعيها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، من خلال تطبيق «ask»، وكان أحد التساؤلات التي وجهت إليها، هو الرد على شائعات وفاتها التي لاحقتها قبل فترة. 

ووجهت إحدى المتابعات، تساؤلًا لـ رانيا يوسف، قائلة: «في خبر عن وفاة حضرتك.. ياريت لو ف لايف يكذب الشائعة»، لترد رانيا على الشائعة بطريقة ساخرة، وقالت: «شفتوني وانا ميتة». 

وتشارك رانيا يوسف في مسلسلها "مملكة إبليس" تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

ويشارك فى بطولته غادة عادل، وسلوى خطاب، وأحمد داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، ومحمود الليثى، وأسماء جلال، ونانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.
وفاة رانيا يوسف.. أول رد من الفنانة على الشائعة
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