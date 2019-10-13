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رياضة

اتحاد العاصمة الجزائرى يهدد بـ الانسحاب من دورى أبطال أفريقيا لهذا السبب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:09 م
إتحاد الجزائر
إتحاد الجزائر
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عمر سلامة
في خطوة مفاجئة، أصدر لاعبو اتحاد الجزائر الذي يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم ممثل الجزائر والوداد البيضاوي وصن داونز الجنوب افريقي وبيترو لواندا الانجولي، بيانا يهددون بتجميد نشاطه الكروي محليا وقاريا.

وجاء هذا القرار نتيجة عدم قدرة إدارة الفريق الجزائري على الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه لاعبي الاتحاد، رغم المراسلات العديدة التي أرسلتها الإدارة للمعنيين لحل المشكل المالي الذي يعاني منه الفريق.

وطالبت إدارة اتحاد الجزائر من محبي النادي والعطوفين عليه الوقوف بجانب الفريق، والأبواب مفتوحة لمن يريد مساعدة الإتحاد الذي يمثل العاصمة الجزائرية.



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