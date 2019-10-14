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مرأة

للمدخنين بشراهة .. 5 أطعمة تنظف الرئة من السموم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
السموم
السموم
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة يمكن تناولها تساعد على تخلص الرئة من السمو بشكل طبيعي لان الوظيفة الرئيسية للرئة هى نقل الأكسجين من الهواء الذي يتنفسه الإنسان إلى خلايا الجسم مع التخلص من ثاني أكسيد الكربون الضار

إليك 5 أطعمة على جعل الرئتين أكثر صحة يقدمها موقع " powerofpostivity "

1. اليقطين أو البطاطا الحلوة (بيتا كاروتين)

تظهر الأبحاث أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية من البيتا كاروتين يمكن أن تفيد صحة الرئة. يعد البيتا كاروتين عنصرًا أساسيًا في الأطعمة النباتية ، وهو جزء من عائلة الكاروتينويدات ، والتي يمكن العثور عليها في عدد من الفواكه والخضروات.

يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ - وهو مغذ مهم لصحة الرئة. وتشمل الفواكه والخضروات الأخرى المشمش ، والقرنبيط ، والجزر ، والشمام ، والمانجو ، والفلفل الأحمر.

2. البرتقال (فيتامين C)

تم ربط الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، بما في ذلك البرتقال ، بوظيفة الرئة بشكل عام أفضل. مما لا يثير الدهشة ، أن الذين يعانون من حمية غنية بفيتامين C لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى ذات صلة. هذا صحيح بشكل خاص لأولئك الذين يتناولون الكثير من ثمار الحمضيات.

تشمل الأطعمة الأخرى في هذه الفئة: البروكلي ، براعم بروكسل ، الفلفل الأخضر والأحمر ، الكيوي فروت ، البطاطس والطماطم.

3. الخضراوات الورقية (الفولات)

تعد أكثر الأطعمة الصحية في العالم هو الأغنى بفيتامين ب والذى يمنع مرض الانسداد الرئوي المزم ، بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.

4. الفول والعدس

تعد مستويات الهيموجلوبين الصحية مهمة للغاية ويعد الهيموجلوبين هو جزيء بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يحفز الرئتين ليتم طردها من الجسم.

5. الشوكولاته الداكنة

الأخبار الجيدة لمحبي الشوكولاتة. الشوكولاتة الداكنة أنها مصدر رائع لمضادات الأكسدة - وهي مادة أساسية لمواجهة الأضرار الناتجة عن أكسدة خلايا الجسم. وقد ثبت أن أكسدة الخلايا ، كما أكدت العديد من الدراسات ، كانت بمثابة محفز للعديد من الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالرئة.
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