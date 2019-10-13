Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كذب وتحريف.. السعودية تكشف عن فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
كشف مصدر سعودي فضيحة جديدة لقناة الجزيرة القطرية التي تتعمد نشر الأكاذيب والترويج لها.

و قال موقع المندب نيوز اليمني إن مصدرا سعوديا نفى ما نشرته قناة الجزيرة حول نقاط ادعت أنها لمسودة اتفاق حوار جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.

وقال المصدر إن ما نشرته الجزيرة عبارة عن نقاط لمسودة مقترحة تقدمت بها الحكومة الشرعية وتم رفضها.

وأشار إلى أن قناة الجزيرة وإعلام الإخوان في اليمن والمنطقة وأذرع نظام الحمدين يحاولون نسف حوار جدة، والظهور بمظهر المنتصر، في حين أن مبادرة جدة تضع النقاط على الحروف وتفهمها الطرفين.

وأضاف أن اتفاقية حوار جدة وضعها التحالف العربي ووافق عليها الطرفين ولا تحمل أي انتقاص لأي طرف ولكنها تؤسس لواقع متزن وشراكة فرضتها ظروف المرحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق جديد من السعودية على أحداث عدن الأخيرة

ترشيحاتنا

زفاف ابنة مصطفى فهمي.. تعرف على فارق العمر بينها وبين زوجة أبيها

كانت بتذاكر.. رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن الشاشة أمس

قرار عاجل بتجميد النشاط الرياضي فى نادى اتحاد العاصمة الجزائري.. تفاصيل صادمة

السياحة في السعودية.. ماذا هناك ليراه السياح من جميع دول العالم ؟

كأنها عارضة أزياء.. سالي عبد السلام تتألق بالموف

صدمات الأهلي تتوالى قبل لقاء الزمالك.. رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل