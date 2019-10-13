كذب وتحريف.. السعودية تكشف عن فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية

كشف مصدر سعودي فضيحة جديدة لقناة الجزيرة القطرية التي تتعمد نشر الأكاذيب والترويج لها.



و قال موقع المندب نيوز اليمني إن مصدرا سعوديا نفى ما نشرته قناة الجزيرة حول نقاط ادعت أنها لمسودة اتفاق حوار جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.



وقال المصدر إن ما نشرته الجزيرة عبارة عن نقاط لمسودة مقترحة تقدمت بها الحكومة الشرعية وتم رفضها.



وأشار إلى أن قناة الجزيرة وإعلام الإخوان في اليمن والمنطقة وأذرع نظام الحمدين يحاولون نسف حوار جدة، والظهور بمظهر المنتصر، في حين أن مبادرة جدة تضع النقاط على الحروف وتفهمها الطرفين.



وأضاف أن اتفاقية حوار جدة وضعها التحالف العربي ووافق عليها الطرفين ولا تحمل أي انتقاص لأي طرف ولكنها تؤسس لواقع متزن وشراكة فرضتها ظروف المرحلة.

