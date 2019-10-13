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برلمان

برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية لترشيد استخدام المياه

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:11 م
حملات توعية للمواطنين
حملات توعية للمواطنين لترشيد المياه
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حسن رضوان
طالب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، الحكومة ووسائل الإعلام بإطلاق حملات توعية للمواطنين لاهمية المياة وترشيدها، نظرًا لدخول البلاد مرحلة الفقر المائي خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في إنشاء محطات تحلية ومحطات تنقية المياه لإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة منذ فترة تقوم بجهود كبيرة في العمل على زيادة حصة مصر من المياة من خلال محطات تحلية وإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي وتحويلها إلى محطات متطورة بتكلفة للحفاظ على كل نقطة مياه يمكن استخدامها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعد أن ارتفعت نسبة السكان في مصر إلى 100 مليون نسمة، تحتاج إلى أن نرشد في استخدام المياة كي نستفيد من كل قطرة مياة وذلك لابد أن تقوم به الحكومة توعية المواطن بأهمية المياه والحفاظ عليها.

وأكد النائب أن حصة الفرد من المياة الان بعد زيادة نسبة السكان في مصر وصل 500 متر مكعب بعد أن كان لكل فرد 100 متر مكعب، بالجهود التي بذلتها الحكومة ستصبح حصة كل فرد 700 متر مكعب، مطالبًا بتقليل زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، بالإضافة إلى استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر.


يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حجم المياه المتاح لنا بالكامل لم يعد كافيا لنا، لافتًا إلى أن حصة المياه على مدار السنين كلها ثابتة منذ أن كنا 15 مليون نسمة فقط، وحتى الآن بعد ما أصبحنا 100 مليون نسمة، مؤكدًا أن حجم المياه المتاحة لمصر وفقا للمعايير الدولية وحصة كل فرد 500 متر مكعب فى السنة لكل فرد يعني دخولنا حالة الفقر المائي.

وأضاف الرئيس، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بعنوان "إرادة وتحدى": "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقى فى موسكو للتحدث فى الموضوع للتحرك للأمام، وإن شاء الله سوف نحل المسألة بشكل أو بآخر".

وتابع: "إننا كدولة توجهنا لعمل خطة متكاملة جدًا من 2014 ونعمل بها حتى الآن، وتم تنفيذ مشروعات مائية بما يقرب من 200 مليار جنيه، لإعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة لاستخدام المياه أكثر من مرة وإنشاء محطات مياه للتحلية، وتنتج على الأقل مليونا ونصف المليون متر فى اليوم محطات تحلية فى مختلف المحافظات".

وأوضح الرئيس أن الرقم سيزيد حتى 900 مليار جنيه فى 2039م لتوفير المياه اللازمة وفقًا للنمو السكانى للمصريين، وقال: "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقى فى موسكو للتحدث فى الموضوع للتحرك للأمام، وإن شاء الله سوف نحل المسألة بشكل أو بآخر".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "يجب الصمود والوحدة لتخطى كل القضايا الهامة التى نواجهها ولا أتحدث إلا بما فعلته"، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع القضايا بتوازن وهدوء وحكمة، مشيرًا إلى أن "لدينا سيناريوهات للتعامل مع قضايانا ويجب تغليب صوت الحكمة".
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