حكم أداء العمرة عن الميت والحي وتكرارها.. الإفتاء توضح.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره من الأحياء، بشرط أن يكون الغير مريضًا بمرض يجعله عاجزًا عن الاعتمار والذهاب إلى الأراضي المقدسة.



وأضاف«عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز أن أعتمر عن شخص حي؟ أن العمرة جائزة وكذلك الحج.



هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا مانع شرعًا من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى، ولكن بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك.



حكم أداء العمرة عن الغير

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.



وأضاف " الورداني" فى إجابته عن سؤال ورد اليه تقول صاحبته ( أيهما أفضل أن أعتمر وأهب مثل ثواب العمرة لقريب متوفى أم الإعتمار عن نفسي ثم عمرة منفصلة للمتوفى ؟)، أنه إذا أردتى ان تعتمرى عن والديكِ فهذا جائز ولكن إذا كانوا متوفيين ولم يكن أدوا العمرة من قبل، أما إذا كانوا أدوا العمرة فالأفضل أن تؤدي العمرة عن نفسكِ وتهبي مثل ثوابها لوالديكِ وسيكون هذا فى ميزان حسناتك.



وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.