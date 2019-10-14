6 تقنيات أعدتها ناسا بتشجيع من ترامب .. تعرف عليها

قامت إدارة ترامب بدفع الصناعة الأمريكية باعتبارها الركن الرئيسي في النمو الاقتصادي لاختراع تقنيات حديثة بوكالة ناسا.



وفقًا لتقرير صدر العام الماضي، قال البيت الأبيض إن "الصناعة المتقدمة هى محرك للقوة الاقتصادية الأمريكية ودعامة لأمنها القومي" ، مضيفًا أن التقدم في التصنيع لعب "دورًا رئيسيًا في الهيمنة الاقتصادية العالمية لأميركا في القرن 20 ".



ومع ذلك ، حذر التقرير الذى نشره موقع فوكس نيوز الأمريكي من أن "هذا القرن شهد تغيرات جذرية ، مع انخفاضات كبيرة في العمالة الصناعية في الولايات المتحدة التي بدأت في التسعينيات وتسارع الخسائر خلال فترة الركود 2008".



وذكرت الصحيفة الأمريكية ان وكالة ناسا ، لا تطور فقط بل تبني أنظمة فضائية معقدة للغاية ، هي جزء كبير من دفعة التصنيع.



ووضعت وكالة الفضاء الحكومية قائمة بست تكنولوجيات جديدة للتسويق في البلاد.



ومن خلال التقرير الذى نشرته الصحيفة عرضت أبرز اختراعات الست التى قدمتها نايا فى الفترات الأخيرة وهم:



"عملية تفتيش الطباعة ثلاثية الأبعاد"



عندما أدرك باحثو ناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء أن هناك عددًا قليلًا جدًا من الخيارات" لعمليات فحص الطباعة ثلاثية الأبعاد ، فإنهم "ابتكروا عملياتهم الخاصة. "المعروف باسم "فحص التصنيع المؤقت ، في المواقف المضافة للتصنيع" ، يستخدم النظام الأشعة تحت الحمراء والمرئية كاميرات لمراقبة الطباعة في الوقت الحقيقي ، طبقة تلو الأخرى.



وقالت وكالة الفضاء "يمكن للمصنعين إيقاف العملية وإجراء تصحيحات حسب الحاجة ، مما يقلل المواد والطاقة والوقت الضائع في الأجزاء السيئة".



"تجميع الصواريخ"



تعمل تقنية ناسا هذه على تسريع عملية تجميع الصواريخ ، لكن يمكن إستخدامها أيضًا لبناء السفن وتجميع هياكل الطائرات، حيث وطور الباحثون في مارشال تركيبات معيارية جديدة لعقد المعادن في مكانها أثناء التجميع، وغالبًا ما تتطلب الأساليب الأخرى وقتًا طويلًا للتصميم بتكلفة ملايين الدولارات.



كما جهزت وحدات ناسا قابلة للتعديل بسهولة ، بحيث يمكن استخدامها على أقسام الصواريخ بأقطار مختلفة.



"صنع الهياكل المعدنية المعقدة"



يتمتع باحثو مركز لانجلي للأبحاث التابع لناسا بتاريخ طويل من تطوير تقنية تصنيع النماذج الإلكترونية ذات الشعاع الحر ، وهو نوع من عملية الطباعة ثلاثية الأبعاد.



ولسنوات عديدة ، لم تكن هناك طريقة مناسبة للحفاظ على ارتفاع ترسب المعدن المنصهر الذي يترسب، حيث أوضحت ناسا ان هذه التكنولوجيا تحل تلك المشكلة.



وأضافت ناسا أنه بينما يتم استخدام ترسيب تلك الشعاع الإلكتروني في النماذج الأولية السريعة للأجزاء المعدنية في الفضاء ، إلا أنه يمكن تطبيقها أيضًا في مجموعة من التطبيقات ، من المكونات الصغيرة إلى الهياكل الفضائية الجوية الكبيرة.



"الشعلة الليزر المحمولة"



لإصلاح فوهات المحرك على المكوكات الفضائية ، طور باحثو ناسا شعلة ليزر محمولة للحام والنحاس الأصفر.



فيما يسمح تصميمه الفريد بزيادة الدقة وسهولة الحمل والسلامة للمستخدم.



وتعتقد ناسا أن الشعلة ستكون مفيدة في تصنيع أشياء أخري، مثل إطارات النظارات والمجوهرات والأجهزة الطبية.



"كاميرا ذكية عالية السرعة"



عند محاولة جعل الطائرة أسرع وأكثر كفاءة ، يعد تدفق الهواء في محركات التوربينات المتقدمة أمرًا بالغ الأهمية، -يث عبر ناسا عن هذا الشأن قائلة "لا يمكن للطائرة الأسرع من الصوت أن تعمل بشكل صحيح ما لم يتم ضغط تدفق الهواء الذي يدخل الجهاز على السرعة البطيئة في المدخل قبل أن يصل إلى المحرك".



تستخدم الكاميرا الذكية معالجة الصور عالية السرعة لمراقبة تدفق الهواء من استهلاك محرك الطائرات، وخلال التصنيع ، يمكن استخدامه في خطوط التجميع ، ووضع الأجزاء ، ومراقبة الموقف ، وفقًا لوكالة ناسا.



"انضمام الأجزاء غير المتشابهة"



يسمح لحام التحريك الحراري للمصنعين بسهولة أنضمام المواد المختلفة واللحام بمعدلات عالية.



وأوضحت ناسا بشأن هذا الاختراع إن قطع غيار السيارات وبناء السفن وخزانات الوقود وصناعة السكك الحديدية كلها تطبيقات يمكن أن تستفيد من زيادة سرعة التكنولوجيا.

