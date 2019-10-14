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رياضة

بسبب استيلاء على أرض مركز شباب.. أحمد شوبير يستشهد بكلمة الرئيس السيسي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة استيلاء أحد المواطنين على أرض مركز شباب إحدي قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية قائلا: "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولكن لم تنفذ".

واستشهد الإعلامي أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "القانون والدستور هو حق المواطنين والحفاظ عليهم".

وتابع: "القانون والدستور هو العامل الحقيقي للحفاظ علي سمعة الدولة المصرية"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يرفض الرد على الاساءة الا من خلال القانون.

وأكمل : "مدرب يتلاعب بالمنشطات ويمنع مشاركة مصر في بطولات رفع الأثقال وآخر يستولي على أراضي الدولة فيجب استخدام القانون بكل صرامة وحزم للحفاظ علي الدولة المصرية".
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