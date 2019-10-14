بسبب استيلاء على أرض مركز شباب.. أحمد شوبير يستشهد بكلمة الرئيس السيسي

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة استيلاء أحد المواطنين على أرض مركز شباب إحدي قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية قائلا: "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولكن لم تنفذ".





واستشهد الإعلامي أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "القانون والدستور هو حق المواطنين والحفاظ عليهم".





وتابع: "القانون والدستور هو العامل الحقيقي للحفاظ علي سمعة الدولة المصرية"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يرفض الرد على الاساءة الا من خلال القانون.



