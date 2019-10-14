لصد العدوان التركي.. تحرك الجيش السوري إلى المدن الحدودية

كشفت مصادر ميدانية إلى وكالة سبوتنيك الروسية عن تحرك وحدات من الجيش السوري إلى مدينة عين العرب على الحدود التركية، وذلك في تمهيد للانتشار في المدينة وصد العدوان التركي.



وأفادت المصادر أنه من المتوقع وصول كافة قوات الجيش السوري إلى المدينة اليوم الاثنين.



وكان الجيش السوري قد انسحب في عام 2012 من المدينة، حيث تم تسليمها إلى القوات الكردية لإدارتها بشكل ذاتي.



وأعلن الجيش السوري التواجه إلى المناطق الحدودية مع تركيا، وذلك لصد العدوان التركي على الشمال السوري، في محاولة للقضاء على التواجد الكردي.