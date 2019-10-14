ختام مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة بأسيوط

اختتم فعاليات مهرجان الصعيد المسرحي للفرق الحرة دورته الرابعة "دورة الكاتب المسرحي ألفريد فرج"، والذى أقيم على مسرح قصر ثقافة اسيوط بالتعاون مع جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين ومحافظة أسيوط في الفترة من ١٠ إلى ١٢ أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة لفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين والقيادات التنفيذية والثقافية والفنية ومجموعة متميزة من المخرجين و محبي المسرح والفنون.





بدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه كلمة الأديب شعبان المنفلوطي مدير المهرجان الذي أشاد بنوعية العروض وتعددها ومناقشتها للواقع المصري الحالي، وأن حرص الشباب على المشاركة الفعالة في المهرجان هو دليل على الوعي الثقافي والفكري لهم، تلا ذلك مجموعة من الاغانى الوطنية التي قدمتها فرقة الموسيقى الطفل لقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بقيادة المايسترو نصر الدين، إلي جانب عرض فيلم تسجيلي عن الكاتب والأديب والمخرج المسرحي حسن الجريتلي والذي ألقى ورشة عمل مسرحية في اليوم الختامي للشباب، وحل ضيفا شرفيا على المهرجان.





قدم الكاتب محمد سلماوي رئيس المهرجان خلال كلمته الشكر والتقدير لجميع القائمين على المهرجان والفرق المشاركة، مشيرًا إلى مدى تميز الأعمال المسرحية المشاركة، ومعلنًا موافقة مجلس إدارة جمعية أحمد بهاء الدين الثقافية استمرار عرض الأعمال المشاركة في المهرجان بمختلف محافظات الجمهورية.





جاءت كلمة الدكتور محمود نسيم بتوصيات اللجنة المنظمة ولجنة التحكيم في ضرورة عقد دورات تدريبية للفرق المسرحية الحرة المشاركة في مجالات الإخراج والتمثيل والكتابة والإلقاء، وجوب الاهتمام بالمكون الثقافي لجنوب مصر عبر مجموعة من المحاضرات والورش، المطالبة بوضع المصطلحات المسرحية داخل كتيب المهرجان منعًا للاختلاط وسوء الفهم التشديد على وضع برنامج تثقيفي لكل عرض مسرحي مشارك عقب اختياره الأولى.





وفي الختام تم تكريم الكاتب والأديب والمخرج المسرحي حسن الجريتلي والدكتور محمود نسيم رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان ود. رشا عبد المنعم والناقد الدكتور جرجس شكري والكاتب المسرحي حسام الدين عبد العزيز والفنان طارق الدويري، ومدير عام ثقافة أسيوط، ومدير قصر الثقافة، ومدير المكتب الفني، والفنان عمرو حمزة مصمم العرائس والفنانين عمرو عبد المحسن ومايكل يعقوب وعصام عبد النبي ومحمد جابر وحمدي قطب على شهادة تقدير لابداعهم الراقي في المهرجان والأديب شعبان المنفلوطي مدير المهرجان.





كما تم تكريم الأعمال الفائزة بالمهرجان وتوزيع الدروع وشهادات التقدير على المخرجين والممثلين المتميزين والسينوجرافيا بشهادات التميز الفني وهم مايكل يعقوب ورضوي، حيث حصد المركز الأول في جوائز التمثيل الفنانة آية محمد عبده، والثاني للفنان مصطفى غانم، اما الفرق فقد حازت فرقة فانتازيا المركز الأول وفرقة ويكيبيديا المركز الثاني وفرقة اناكوندا المركز الثالث، وفي مجال الإخراج فقد حاز المركز الأول على مستوى المهرجان المخرج مارك صفوت عن عرض "دايرة الهوامش".



