قبل مواجهة الأهلي.. المشرف على الكرة بالزمالك : بلاش تكسروا مجاديفنا

أعرب أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عن استيائه بسبب الهجوم على الفريق بعد التعادل مع إف سي مصر 1-1 في الجولة الثالثة بالدوري.



وعلق أمير مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم على تلك الانتقادات قائلا: الموسم مازال طويلا، وأي فريق معرض لتذبذب نتائجه، أطالب الجماهير بمساندة الفريق، لأن جميع اللاعبين تعاهدوا على إسعادهم.



وتعهد أمير في آخر حديثه بتطوير أداء الفريق، والتتويج بالبطولات، مشددا على ضرورة المساندة والدعم ، قائلا "بلاش تكسروا مجاديفنا، ونتقابل آخر الموسم".



ويواجه الزمالك، الغريم التقليدي الأهلى يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

