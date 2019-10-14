Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. المشرف على الكرة بالزمالك : بلاش تكسروا مجاديفنا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:24 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
Advertisements
ريهام بكير
أعرب أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عن استيائه بسبب الهجوم على الفريق بعد التعادل مع إف سي مصر 1-1 في الجولة الثالثة بالدوري.

وعلق أمير مرتضى عبر برنامج الزمالك اليوم على تلك الانتقادات قائلا: الموسم مازال طويلا، وأي فريق معرض لتذبذب نتائجه، أطالب الجماهير بمساندة الفريق، لأن جميع اللاعبين تعاهدوا على إسعادهم.

وتعهد أمير في آخر حديثه بتطوير أداء الفريق، والتتويج بالبطولات، مشددا على ضرورة المساندة والدعم ، قائلا "بلاش تكسروا مجاديفنا، ونتقابل آخر الموسم".

ويواجه الزمالك، الغريم التقليدي الأهلى يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو

شاهد .. أول تصريح لـ ميتشو مدرب الزمالك الجديد

أنصاري هيخطفوك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبد الحفيظ بسبب أمير مرتضى

سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير مرتضى .. ومرتضى منصور يهدده: أنصاري هيخطفوك.. فيديو

أمير مرتضى يكشف آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر المصري

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي.. ويشكر أيمن طاهر

ترشيحاتنا

احذر.. 5 أطعمة تدمر العقل أبرزها السمك

حكم إزالة الشعر أثناء الحيض؟ وهل يعود إليها نجسا يوم القيامة.. الإفتاء تجيب

استنشق الفلفل الأسود.. وشاهد ماذا سيحدث لجسمك؟

رانيا يوسف عن زواجها مرة أخرى: كلهم مصطفى أبو تورتة

ترامب يعلق على هروب أعضاء داعش من السجون السورية على يد تركيا

لن تصدق ماذا قال جورج قرداحي عن السعودية لحظة تكريم نجوم العالم بموسم الرياض

Advertisements

صدمات الأهلي تتوالى قبل لقاء الزمالك.. رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي

أفضل لاعب بعد الخطيب .. نبيل الحلفاوي يشعل تويتر بعد الرد على متابعيه

يا فرحة ما تمت.. الإصابات تغير مسار التكتيك الفني بـ الأهلي وتضع فايلر في مأزق

شوقي غريب يكشف حقيقة إصابة رمضان صبحي

اتعامل بأخلاقك .. والد محمود الخطيب ينصحه بكيفية التعامل مع الشتائم .. شاهد

شاهد .. مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

مرتضى منصور يتقدم بـ 19 بلاغا ضد محمود الخطيب والنادي الأهلي

بعد الفوز التاريخي.. الزمالك يحطم 3 أرقام قياسية جديدة في كرة اليد.. تعرف عليها

خالد الغندور يوجه رسالة نارية للإعلام الرياضي .. تعرف على السبب

عاجل .. إصابة نجم الزمالك بالإغماء عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا أمام سبورتينج

جاهز للقمة أمام الزمالك .. نجم الأهلي العائد: أستطيع اللعب في 3 مراكز

رضا عبدالعال: ميتشو فى النازل .. فايلر لم تظهر بصماته والبدري جاي يضحك علينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان