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فن

هشام عباس يطرح كليب أغنية عامل ضجة .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:50 ص
هشام عباس
هشام عباس
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آيه عاطف
قام الفنان هشام عباس، بطرح فيديو كليب جديد يحمل اسم "عامل ضجة"، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة مزيكا عبر موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية : "عامل ضجه الفتره دى كله متكلم عليه .. عن جماله الكل قال ده يابخته و مكتوباله ..اللى يتعرف عليه اللى يتعرف عليه .. لا زيه جاى ولا زيه فات عدى اى تخيلات .. فى الحقيقه ليه طريقه يخطف القلب فى دقيقه .. خلى قلبى يقول فى ايه خلى قلبى يقول فى ايه .. على طبيعته فاق اى وصفه والنظره منه تخطفنى خطفه .. يستاهل انى اعمل مجاذفه واروح انا واقولهاله .. ولا فى زيه فى الدنيا ديا ولا قلبى كان له كلمه عليا .. واهو قلبى شكله باع القضيه كل ده من تأثير جماله".

أغنية "عامل ضجة" كلمات الشاعر أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع الموزع الموسيقي توما، ومكس وماستر هاني محروس.
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