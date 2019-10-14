حاملا أحمد الأحمر .. شاهد احتفال هداف مونديال اليد بأول لقب أفريقي مع الزمالك

احتفل حسن وليد لاعب فريق يد الزمالك، بأول بطولة له مع القلعة البيضاء، بعدما توج كوماندوز الأبيض بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31.



حسن وليد المنضم إلى القلعة البيضاء في أغسطس الماضي ، عقب تتويجه مع المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد ببطولة العالم ، والتي اقتنص فيها لقب هداف المونديال بعد إحرازه 51 هدفا ، احتفل باللقب الافريقي مع ناديه على طريقته الخاصة.



وجاء احتفال الهداف ، وهو حاملا قائد الفريق الأبيض احمد الأحمر ، ومعه كأس افريقيا.



ومن المقرر ان تعود بعثة فريق يد الزمالك إلى القاهرة ، يوم الأربعاء ، المقبل ، على ان يستعد جماهير القلعة البيضاء إلى تجهيز استقبال خاص للأبطال.