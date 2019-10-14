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رياضة

حاملا أحمد الأحمر .. شاهد احتفال هداف مونديال اليد بأول لقب أفريقي مع الزمالك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:22 ص
حسن وليد لاعب يد
حسن وليد لاعب يد الزمالك ومنتخب مصر
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ريهام بكير
احتفل حسن وليد لاعب فريق يد الزمالك، بأول بطولة له مع القلعة البيضاء، بعدما توج كوماندوز الأبيض بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31.

حسن وليد المنضم إلى القلعة البيضاء في أغسطس الماضي ، عقب تتويجه مع المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد ببطولة العالم ، والتي اقتنص فيها لقب هداف المونديال بعد إحرازه 51 هدفا ، احتفل باللقب الافريقي مع ناديه على طريقته الخاصة.

وجاء احتفال الهداف ، وهو حاملا قائد الفريق الأبيض احمد الأحمر ، ومعه كأس افريقيا.

ومن المقرر ان تعود بعثة فريق يد الزمالك إلى القاهرة ، يوم الأربعاء ، المقبل ، على ان يستعد جماهير القلعة البيضاء إلى تجهيز استقبال خاص للأبطال.
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