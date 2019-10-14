سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 14-10-2019 واسعار العملات في البنك المركزي



سعر الدولار اليوم الاثنين 14-10-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.



وطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :



سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين



شراء : 16.21

بيع : 16.21



سعر اليورو​ اليوم



شراء : 17.89

بيع : 18.01



سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم



شراء : 20.51

بيع : 20.63





سعر الفرنك السويسرى​ اليوم



شراء : 16.26

بيع : 16.37



سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم



شراء : 14.95

بيع : 15.04



سعر الريال السعودى​ اليوم



شراء : 4.32

بيع : 4.34



سعر الدينار الكويتى​ اليوم



شراء : 53.33

بيع : 53.75



سعر الدرهم الاماراتى​ اليوم



شراء : 4.41

بيع : 4.44



سعر اليوان الصيني اليوم



شراء : 2.28

بيع : 2.30