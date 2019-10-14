Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ادفع فواتيرك في شارع 306 واحصل على خصم 15% على المنتجات.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
أسامة الشافعي في
أسامة الشافعي في ندوة صدى البلد
Advertisements
محمد صديق / عدسة أحمد بيسو
أعلن أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر اكسبريس المنفذة لشارع 306، توافر إمكانية دفع كافة الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وتليفون وإنترنت بالإضافة إلى إمكانية دفع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية والحكومية، وذلك عبر منافذ متواجدة في شارع 306 بكل فروع.

وأضاف الشافعي خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه بمجرد دفع الفاتورة في شارع 306 أيا كانت قيمتها يحصل العميل على خصم 15% على قيمة أي منتج يختاره في الشارع لمدة شهر، فمثلا إذا تم دفع فاتورة بقيمة 50 جنيها، واشترى منتجات بقيمة 1000 جنبيه فإنه يحصل على خصم 150 جنيه أي يدفع 850 جنيها فقط.

وأكد أسامة الشافعي، أنه من ضمن أهداف مشروع شارع 306 تحويل الإقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي وتحقيق الشمول المالي فضلا عن خلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم.

جدير بالذكر أن شارع 306 هو مشروع أسسته شركة أسواق مصرإكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار، وهو عبارة عن مشروعات شبابية للمهتمين بعربات الأكلات السريعة والمشروبات، والحرف اليديوية بشكل عصري ومتماشي مع طموحات وتطلعات الجيل الحالى.

وتم افتتاح 5 فرع لـ مشروع شارع 306 في ألماظة وشيراتون ودمياط والغربية ومؤخرا في الدقي، ومن المخطط افتتاح 150 موقع على مستوى محافظات الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة الشافعي: فكرة 306 بدأت بعد عمل شارع مصر

أسامة الشافعي يكشف الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدة بشارع 306

تعرف على شروط المشاركة في مشروع شارع 306 .. فيديو

كيف تحصل على مشروع في شارع 306 .. شروط التقديم

أسواق مصر إكسبريس: الفرصة أتت للشباب وعليهم استغلالها.. فيديو

ترشيحاتنا

حاملا أحمد الأحمر .. شاهد احتفال هداف مونديال اليد بأول لقب أفريقي مع الزمالك

الجيش الوطني الليبي يكشف كيفية تهريب تركيا للإرهابيين إلى البلاد

هنا شيحة تتألق بالكاجوال..وسط 8 من أصدقائها

تعرف على عقوبة امتناع الموظف عن تأدية عمله والتقصير

الهزيمة الـ8 على التوالي .. منتخب مصر للكرة الطائرة يخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. اعرف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجزر ؟

حكاية أثارت ضجة .. تلاميذ يشيعون جنازة زميلهم في دمياط

هنا شيحة تتألق بالكاجوال..وسط 8 من أصدقائها