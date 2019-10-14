ادفع فواتيرك في شارع 306 واحصل على خصم 15% على المنتجات.. فيديو

أعلن أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر اكسبريس المنفذة لشارع 306، توافر إمكانية دفع كافة الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وتليفون وإنترنت بالإضافة إلى إمكانية دفع التبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية والحكومية، وذلك عبر منافذ متواجدة في شارع 306 بكل فروع.



وأضاف الشافعي خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه بمجرد دفع الفاتورة في شارع 306 أيا كانت قيمتها يحصل العميل على خصم 15% على قيمة أي منتج يختاره في الشارع لمدة شهر، فمثلا إذا تم دفع فاتورة بقيمة 50 جنيها، واشترى منتجات بقيمة 1000 جنبيه فإنه يحصل على خصم 150 جنيه أي يدفع 850 جنيها فقط.



وأكد أسامة الشافعي، أنه من ضمن أهداف مشروع شارع 306 تحويل الإقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي وتحقيق الشمول المالي فضلا عن خلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم.



جدير بالذكر أن شارع 306 هو مشروع أسسته شركة أسواق مصرإكسبريس التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار، وهو عبارة عن مشروعات شبابية للمهتمين بعربات الأكلات السريعة والمشروبات، والحرف اليديوية بشكل عصري ومتماشي مع طموحات وتطلعات الجيل الحالى.



وتم افتتاح 5 فرع لـ مشروع شارع 306 في ألماظة وشيراتون ودمياط والغربية ومؤخرا في الدقي، ومن المخطط افتتاح 150 موقع على مستوى محافظات الجمهورية.

