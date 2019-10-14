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رياضة

بعد حضن أليساندرا.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
محمد صلاح وأليساندرا
محمد صلاح وأليساندرا عارضة الأزياء البرازيلية
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القسم الرياضي
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول، أمام مانشستر يونايتد، الأحد المقبل، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة بفارق 8 نقاط.

وكانت قد أكدت تقارير صحفية روسية أن حبيب نورمحمدوف بطل اتحاد الـ UFC غاضب من المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول ، وذلك بعد جلسة التصوير الأخيرة مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، التى تربطه بها علاقة حب.
بعد حضن أليساندرا.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة
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