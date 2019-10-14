الأهلي يكشف الحالة الصحية لـ مروان محسن

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة مروان محسن، مهاجم الفريق في تحسن مستمر، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري، والتي استدعت خضوعه للجراحة.



وقال طبيب الفريق، إن النادي سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.



وقام مروان محسن خلال الفترة الماضية، بتنفيذ برنامج علاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي خضع لها، وبدأ الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.



ودخل مهاجم الأهلي في مرحلة متقدمة من البرنامج التأهيلي اشتمل علي التدريب بالكرة ــ بتحفظ ــ على أن يبدأ مرحلة أخرى في طريق العودة للملاعب بعد وصول القناع الطبي والذي سيرتديه خلال التدريبات والمباريات الرسمية.