بفستان أسود أنيق .. بلقيس تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

حرصت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.وأطلت بلقيس في الحفل بإطلالة من اختيار الأستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت فستان أسود طويل من Jean-Louis Sabaji Couture، وتميز الفستان بروسات اللامعة ما منحها إطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها على "إنستجرام".ووضعت بلقيس لنفسها المكياج المتناسق مع إطلالتها و لون بشرتها، فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة و متناسقة أيضا مع إطلالتها الأنيقة، وأنتعلت حذاء ذا كعب عال باللون الأسود.