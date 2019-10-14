الداخلية فى يوم.. سقوط لصوص سرقوا متعلقات من سيارة رئيس محكمة باستئناف القاهرة.. سائق توك توك يتحرش بفتاة ذوي احتياجات بالجيزة

- قبل تشاجرهم مع آخرين .. ضبط 5 أشخاص بـ أسلحة نارية بالمنيا

-كشف غموض واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقليوبية وضبط مرتكبى الواقعة



نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة متعلقات من داخل سيارة رئيس محكمة باستئناف القاهرة اثناء توقفها بالتجمع الاول ، حيث تبين أن سائقا وعاطلا وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما وآخر اخفيا لديه المسروقات، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير امن القاهرة بعرضهما والمسروقات على النيابة العامة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من مستشار بمحكمة استئناف القاهرة قرر باكتشافه كسر زجاج سيارته وسرقة حقيبة بداخلها أوراق ومتعلقات شخصية وطبنجة مرخصة له و بداخلهما عدد 10 طلقات من داخلها حال توقفها بمنطقة المستثمرين الشمالية ـ دائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وإنها ملك " سائق " وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة



واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج " تم بإرشادهما ضبط الطبنجة المستولى عليها وعدد 2 خزينة وبداخلهما عدد 10 طلقات لدى عميلهما "سيئ النية " يعمل "سائق" تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .



كما استغل سائق توك توك إعاقة فتاة ومعاناتها من الصم والبكم وقام بالتحرش بها جنسيا وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض عليه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بتقديم عامل بلاغا إلي مركز منشأة القناطر أفاد فيه بتعرض شقيقته للتحرش وتضمن البلاغ الذي قدمه خالد ٣٣ سنة مبيض محارة وبرفقته شقيقته ياسمين ٣١ سنة من ذو الاحتياجات الخاصة ( صم وبكم) بتضررهما من أحد سائقي التوك توك لقيامه بالتحرش جسديا بالفتاة.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وحقيقة البلاغ وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر من تحديد هوية المتهم وألقت القبض عليه.



وتبين أنه يدعى حسام ٢٨ سنة سائق توك توك مقيم المنصورية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ظنا منه عدم قدرة الفتاة علي الإبلاغ عنه.



تم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.



فيما تمكنت الاجهزة الامنية، من ضبط خمسة أشخاص بالمنيا وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر كانوا بصدد إستخدامها للتشاجر مع آخرين.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة المنيا ، بمديرية أمن المنيا ، قيام بعض الأشخاص (من أفراد عائلتين) بدائرة المركز، بحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة إستعدادًا للتشاجر فيما بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورين بحملة أمنية، أسفرت عن ضبط خمسة أشخاص وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، عدد 48 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.



وفى سياق متصل كثفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ أحد الأشخاص (تاجر ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإعتراض سيارة نجله (مقيم بذات الناحية) حال سيره بدائرة مركز شرطة الخانكة، وإنزاله منها عنوة واصطحابه إلى مكان غير معلوم.



تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى قيام نجل المبلغ المذكور بالنصب على عدد من الأشخاص بزعم قدرته على شراء قطعة أرض لهم بدائرة قسم شرطة العبور، وتحصل منهم على مبلغ مالى قدره ( 250 ألف جنيه ) كمقدمة شراء نظير ذلك وعقب اكتشافهم قيامه بالنصب عليهم، قاموا باصطحابه عنوة للتحصل على المبلغ المالى المستولى عليه .



وفى وقت لاحق حضر نجل المبلغ المذكور لديوان مركز شرطة الخانكة، وقرر قيام المتهمين بالتخلى عنه وسيارته عقب قيام أجهزة الشرطة بتضييق الخناق عليهم خشية ضبطهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بصحتها.



وبتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبى الواقعة وهم أربعة أشخاص (تاجر أدوات منزلية، ونجله، ترزى، مالك محل لحوم مجمدة.. مقيمين جميعًا بدائرة مركز الخانكة).



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابها لعدم قدرتهم على التحصل على المبلغ المالى المستولى عليه من نجل المبلغ.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

