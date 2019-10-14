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منوعات

ارتفاع عدد ضحايا إعصار هاجيبيس لـ 43 شخصا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت وكالة "كيودو" اليابانية حصيلة متضرري إعصار "هاجيبيس" ، التي ارتفع إلى 43 شخصًا، وأصيب 300 آخرون، فيما اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص للنزوح؛ بعد ارتفاع منسوب المياه والفيضانات.

وذكرت وسائل إعلام محلية في اليابان أنها تتوقع ارتفاع حصيلة المتضررين من الإعصار ، حيث أن قوات الإنقاذ تعمل بقدم و ساق لإنتشال الجثث بعد أن هدم أكثر من مئات المنازل على السكان و عدم قدرتهم على الفرار بسرعة و من جانب آخر بسبب شدة الإعصار انقطعت الكهرباء عن 92 ألف شخص .

ويحمل إعصار "هاجيبيس" معه أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما، وقال يوشيهيد سوجا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، للصحفيين إن "الإعصار الرئيسي تسبب في أضرار جسيمة شرقي اليابان، وقد نُشر 27 ألف جندي ورجل إنقاذ في هذه العملية" .

وكان إعصار "هاجيبيس" قد ضرب اليابان في مساء السبت الماضي، وشبه جزيرة إزو الواقعة غرب العاصمة طوكيو، مصحوبا بفيضانات ورياح شديدة تسببت في توقف الرحلات الجوية من وإلى اليابان.
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