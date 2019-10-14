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رياضة

إيهاب جلال يصفع 4 لاعبين فى المصري البورسعيدي .. تفاصيل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:45 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى
لجأ إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، إلى فرض العديد من الغرامات المالية على عدد من اللاعبين فى الفترة الأخيرة داخل فريقه للعديد من الأسباب .

وكان أول هؤلاء اللاعبين النيجيري " إيزى إميكا " لاعب وسط الفريق والذى تعرض لعقوبة مالية بعد طرده فى الدقائق الأولى من مباراة الفريق أمام حرس الحدود فى افتتاح مباريات المصري بالدورى الممتاز .

فرض إيهاب جلال ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بالنادى المصري عقوبة مالية على محمود حمد لاعب الفريق بقيمة 250 ألف جنيه بعد طرده فى المباراة الودية أمام وادى دجلة ولم تكن العقوبة المالية الباهظة التى فرضها إيهاب جلال، على محمود حمد بسبب الطرد فقط ، بل جاءت نتيجة رؤية المدرب بأن اللاعب لم يكن على قدر المسئولية فى المباراة ولم يساعد زملاءه اللاعبين فى تنفيذ الخطط التى يسعى الجهاز الفنى فى المباراة وهو ما أثر على الفريق بشكل ملحوظ .

كما وقع إيهاب جلال عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على أحمد عادل " ميسي " المنتقل حديثا إلى الفريق البورسعيدى قادما من الزمالك ، وجاءت العقوبة الموقعة على ميسي بسبب دخوله فى مشادة كلامية مع زميله فى الفريق " سعيدو سنمبورى" خلال مواجهة وادى دجلة الودية أيضا.

وقرر إيهاب جلال أيضا توقيع عقوبة مالية بقيمة 3 آلاف دولار على البوركينى سعيدو سنمبورى بسبب دخوله فى مشادة كلامية مع عادل ميسي لاعب الفريق .

ويرى إيهاب جلال ضرورة أن يكون اللاعب مسئولا داخل أرضية الملعب ويعمل بكل جدية من أجل مساعدة زملائه اللاعبين فى تحقيق الأهداف التى يسعى إليها الفريق فى الفترة المقبلة وهى المنافسة على المراكز الأولى بالبطولات المختلفة.

ويسعى إيهاب جلال إلى فرض حالة كبيرة من الاستقرار والانضباط داخل الفريق من أجل تقديم موسم كروي كبير يليق باسم ومكانة النادى المصري فى الكرة المصرية.
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