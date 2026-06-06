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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. القاهرة تقترب من 40 درجة.. وتحذيرات من الأتربة وانخفاض الرؤية

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل معدلات أعلى من الطبيعي لهذا الوقت من العام، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب المحافظات.

درجات حرارة أعلي من المعدل 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام درجات الحرارة أعلي من المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتسجل العظمي نهارا على القاهرة الكبري 38 درجة مئوية، خاصة أن الأجواء مشمسة وهناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء شديدة الحرارة نهارا فى أغلب المحافظات، من الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات الصعيد، موضحة أن الأجواء معتدلة بشكل كبير فترات الليل والصباح الباكر، خاصة مع وجود نشاط للرياح على أغلب المحافظات، مما يساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير.

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رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتابعت أن نشاط الرياح يكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، خاصة فى بعض الأماكن من الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات الصعيد والبحر الأحمر وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض مناطق. وتظهر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 38 22
العاصمة الجديدة 39 21
6 أكتوبر 37 21
بنهــــا 37 21
دمنهور 35 22
وادى النطرون 37 22
كفر الشيخ 35 21
بلطيم 31 21
المنصورة 37 22
الزقازيق 37 22
شبين الكوم 37 21
طنطا 37 22
دمياط 30 22
بورسعيد 31 23
الإسماعيلية 39 23
السويس 37 23
العريش 35 20
رفح 34 19
رأس سدر 38 24
نخل 37 17
كاترين 29 14
الطور 36 24
طابا 35 22
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 38 26
الإسكندرية 29 21
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 27 20
السلوم 30 21
سيوة 41 23
رأس غارب 38 24
سفاجا 39 26
مرسى علم 38 27
شلاتين 36 26
حلايب 33 25
أبو رماد 36 25
مرسى حميرة 34 24
أبرق 36 26
جبل علبة 37 26
رأس حدربة 33 25
الفيوم 39 22
بني سويف 40 22
المنيا 41 22
أسيوط 41 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 42 28
أسوان 42 29
الوادى الجديد 41 27
أبوسمبل 42 29

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في المدن والعواصم العربية


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 44 32
المدينة 44 30
الرياض 44 31
المنامة 38 32
أبوظبى 38 28
الدوحة 43 33
الكويت 46 30
دمشق 31 16
بيروت 26 22
عمان 29 17
القدس 29 17
غزة 31 21
بغداد 42 26
مسقط 34 31
صنعاء 31 12
الخرطوم 42 30
طرابلس 30 23
تونس 32 21
الجزائر 24 20
الرباط 25 17

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مدن وعواصم العالم


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى
أنقرة 27 15
إسطنبول 29 18
إسلام آباد 36 24
نيودلهى 40 30
جاكرتا 34 25
بكين 25 13
كوالالمبور 35 25
طوكيو 24 17
أثينا 29 18
روما 29 15
باريس 21 12
مدريد 30 18
برلين 25 15
لندن 16 10
مونتريال 25 16
موسكو 25 12
نيويورك 33 21
واشنطن 37 22
نواكشوط 39 24
أديس أبابا 27 13
 

درجات حرارة الأرصاد القاهرة الكبري

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