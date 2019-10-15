بمكونات من مطبخك.. 3 طرق فعالة لعلاج الكحة

تعتبر الكحة من أكثر الأمور المزعجة للمريض ولمن حوله، بالإضافة ألى أنها تزيد فرص نقب العدوى بأي فيرس، فهي من المشكلات المؤرقة التي تسبب حالة كبيرة من الانزعاج لمن يصاب بها لذلك أشار موقع "webmd" بعض العلاجات المنزلية التي يمكن ان تساعد في علاج الكحة.



- العسل :-

فهو من أشهر المكونات الشهيرة في علاج الكحة، لأنه يتسم بخواصه المسكنة، ويعمل على تهدئة الحلق، كما انه يشتمل على خواص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وهو ما يجعله فعالًا للغاية في معالجة التهاب الحلق، لذلك سيساعد أخذ ملعقة يوميًا في الصباح وقبل النوم.



- الزنجبيل:-

فأفضل طيقة لإعداده هو شربه كمشروب دافئ بإضافة بعض من عصير الليمون، فهو يعتبر من المصادر الغنية بالخواص المسكنة، ويهدئ الكحة التي قد تحدث نتيجة الإصابة بالتهاب في الحلق، كما يعتبر مُنظِّف رائع لجهاز الإنسان التنفسي.



- الثوم:-

يحظي الثوم بخواص مضادة للبكتيريا وللفيروسات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة "أليسين" المفيدة في تعزيز الجهاز المناعي للجسم، فأخذ فص واحد على الريق يجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة الأمراض.

