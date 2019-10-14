بحضور الأسطورة الحقيقية للممر .. جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر العبور الجديد

أعلنت جامعة الزقازيق مع أعضاء أسرة (طلاب من أجل مصر)، عن عقد مؤتمر طلابي تحت عنوان "العبور الجديد"، وذلك خلال يومي 15/16 أكتوبر الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي، بمشاركة حوالي 1000 طالب وطالبة، ببعض جامعات الوجه البحري، ومن المقرر إقامة الطلاب المشاركين بالمؤتمر بفندق طلعت حرب النتابع للجامعة والكائن بالحرم الجامعي.



وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم العديد من الندوات الثقافية والرياضية والفنية، ندوة بعنوان (الوطن ولاء وانتماء)، يتحدث خلالها اللواء أركان حرب/ محي نوح، احد أبطال سلاح الصاعقة المصرية إبان حرب أكتوبر المجيدة والبطل الحقيقي بقصة فيلم الممر.



كما تعقد ندوة بعنوان "دور الرياضة في إزكاء الحماس والإنتماء للوطن"، يتحدث خلال لاعب الأهلي ومصر السابق "عماد متعب"، إلى جانب ندوة "العبور الجديد لمصر إلتزامات متبادلة"، يتحدث فيها الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.



وتنظم الجامعة ندوة أخرى عن "أثر الفن الثقافي في تنمية الحس الوطني"، يحاضر فيها الفان "سامح الصريطي".



ويتخلل المؤتمر استعراض الإنجازات التي تحققت في البلاد، بمختلف المجالات وإحداث تنمية اقتصادية وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى وإنشاء شبكة جديدة للطرق وتطوير المناطق العشوائية.



وتختتم فعاليات المؤتمر بعرض فيلم "الممر"، واستعراض أبرز أنشطة أعضاء الأسرة داخل (طلاب من أجل مصر) وعرض صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي/ مذيلة بعبارة "طلاب من أجل مصر في ظهرك يا ريس".