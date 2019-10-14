افتتاح المعرض الخيرى الطلابي للعام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الخيري الطلابي الدائم للعام الدراسي 2019-2020 والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجمع الخدمات الطلابية.



يأتي تنظيم المعرض في إطار خطة الجامعة المرحلية للرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين الطلاب داخل كليات الجامعة.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الجامعة تعمل على دعم الطلاب في الخدمات والقطاعات ويتم تنظيم المعرض الخير لإرساء مبدأ التكافل وتخفيف الأعباء المادية على كاهل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الخدمات الاجتماعية ونشر روح التكافل الاجتماعي بين أوساط الطلاب، ويتميز السوق باستمراره على مدار العام الدراسي.



وأضاف الدكتور محمود المليجي أن المعرض الخيري يحتوي على أكثر من 1000 قطعة ملابس يضم العديد من الأقسام ومعروضات عديدة من ملابس حريمى ورجالى وشنط وأدوات مكتبية بأسعار رمزية للطلاب، وكذلك العمال غير القادرين من خلال كوبونات تصرف من كل كلية.