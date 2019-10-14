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أخبار العالم

شاهد.. ترامب يرتكب مذبحة ضد الإعلاميين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
هاجم البيت الأبيض مقطع فيديو مسرب يعتقد أنه عرض خلال مؤتمر سياسي لمؤيدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منتجع "ترامب دورال الوطني: بفلوريدا"، فيما نفت حملة ترامب 2020 أي علاقة لها بالفيديو.

ويظهر الفيديو المسرب لقطات مزيفة للرئيس الأمريكي وهو يطلق النار على وسائل الإعلام ويطعن خصومه السياسيين.

ويتضمن الفيديو شعار حملة إعادة انتخاب ترامب 2020 ، ووضع صانعوه رأسه على جسد رجل يفتح النار داخل "كنيسة الأخبار المزيفة" ووضعت على رؤوس الحضور وجوه منتقديه أو شعارات لوسائل إعلام ينتقدها ترامب.

ونفت المتحدثة السابقة للبيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، التي كان من المقرر أن تلقي كلمة في المؤتمر، علمها بعرض الفيديو، وقالت إنها علمت بذلك بعد أن تواصل معها مراسل من صحيفة "نيويورك تايمز"، فيما قال شخص مقرب من ترامب إنه لم يشاهد الفيديو.

ونفى ناطق باسم حملة ترامب علمه بأي شيء حول الفيديو، قائلل إن الفيديو لم يتم إنتاجه من طرف حملة ترامب، مضيفًا أنهم لا يتغاضون عن العنف.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دائم توجيه الانتقادات لوسائل الإعلام واتهامها بأنها مصدر للأخبار المزيفة.

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