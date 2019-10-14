حمدي فتحي يكتب أول قصة حب مع منتخب مصر

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على بتسوانا بـهدف في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وسجل حمدي فتحي، هدف الفوز فى الدقيقة 73 عن طريق حمدي فتحي بعد تمريرة رائعة من محمود علاء ليسددها بقوة لتسكن الشباك.



وتعد مباراة اليوم أول مباراة دولية لحمدي فتحي مع منتخب مصر ونجح أيضا فى إحراز أول هدف له مع الفراعنة فى أولى مشاركاته الرسمية.



ويعد أول لقاء تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الجديد، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.