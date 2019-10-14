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برلمان

تنسيقية الأحزاب: نستهدف تمثيل المرأة بنسبة 35% في المحليات والبرلمان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:59 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين
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أسامة علي
قالت الدكتورة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتبنى البرنامج القومي لتدريب وتأهيل الكوادر النسائية في العمل السياسي، مشيرة إلى أن التنسيقية تستمد الدوافع من استراتيجية تمكين المرأة 2030.

جاء ذلك خلال كلمتها بالصالون السياسى الثاني بالجلسة الثانية تحت عنوان "نحو تأهيل الكوادر النسائية للعمل السياسى.

قالت غادة علي: إن المؤشرات توضح وجود فجوات، تستلزم تغيير الأسس والتشريعات، إلى جانب تأهيل المجتمع لتقبل الأسس الجديدة لتمكين المرأة، حيث إن نسبة الناخبات 44% والمستهدف في 2030 يصل 50%، كما أن التمثيل الحالي تحت القبة 25%؛ والمستهدف 35% وكذلك في المحليات.

وأكدت أن الغاية من البرنامج هو تحقيق نقلة نوعية قبل التعددية للمشاركة السياسية، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية 33% نساء، التمثيل الأكبر منهم كملحق دبلوماسي، بينما 12% فقط كسفير.
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