حبس أم أخضعت ابنها لـ عشرات العمليات الجراحية دون سبب طبي

حكم على أم من ولاية تكساس بالسجن لمدة ست سنوات بعد اعترافها بإخضاع ابنها لسلسلة من الإجراءات الطبية والجراحات غير الضرورية.





وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، تأتي العقوبة الممنوحة للمتهمة التي تدعى كايلين ، بعد إقرارها بالذنب في منتصف أغسطس في التسبب في إصابة طفلها بجروح خطيرة.





وأوضحت التحقيقات أن الأم جعلت ابنها الذي يبلغ عمره الآن 10 سنوات يزور المستشفى الأكثر من 320 مرة و اجرى 13 عملية جراحية على مدى السنوات الثماني الأولى من حياته.





قامت خدمة حماية الطفل بإخراج الصبي من رعايتها في عام 2017 بعد أن تم تنبيهها من قبل مستشفى دالاس بأن الطاقم الطبي قرر أن الصبي لم يكن مصابًا بالسرطان أو العديد من الأعراض التي ادعت أمه بأنه مصاب بها، وأن الصبي في حضانة والده منذ ذلك الحين.





وبررت الأم هذا الأمر بأن إحساسها بعد الاعتناء بابنها كان يؤلمها بشكل كبير.



