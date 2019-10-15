Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حبس أم أخضعت ابنها لـ عشرات العمليات الجراحية دون سبب طبي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
حكم على أم من ولاية تكساس بالسجن لمدة ست سنوات بعد اعترافها بإخضاع ابنها لسلسلة من الإجراءات الطبية والجراحات غير الضرورية.

وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، تأتي العقوبة الممنوحة للمتهمة التي تدعى كايلين ، بعد إقرارها بالذنب في منتصف أغسطس في التسبب في إصابة طفلها بجروح خطيرة.

وأوضحت التحقيقات أن الأم جعلت ابنها الذي يبلغ عمره الآن 10 سنوات يزور المستشفى الأكثر من 320 مرة و اجرى 13 عملية جراحية على مدى السنوات الثماني الأولى من حياته.

قامت خدمة حماية الطفل بإخراج الصبي من رعايتها في عام 2017 بعد أن تم تنبيهها من قبل مستشفى دالاس بأن الطاقم الطبي قرر أن الصبي لم يكن مصابًا بالسرطان أو العديد من الأعراض التي ادعت أمه بأنه مصاب بها، وأن الصبي في حضانة والده منذ ذلك الحين.

وبررت الأم هذا الأمر بأن إحساسها بعد الاعتناء بابنها كان يؤلمها بشكل كبير.

وأضافت الشبكة الامريكية أن الطفل أمضى أجزاء من حياته على كرسي متحرك وأنبوب تغذية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جحود أم.. سلمت ابنها للشرطة وأنكرت صلتها به .. لغز الطفل الضائع فى دبي

رحمة ضحية مجاملة الفرح.. طلقة فى الوجه تنهي حياتها.. والمتهم مكنش قصدي أموتها

مدرسة تجبر طفلا مصابا بالتوحد على الدراسة في "المرحاض".. والسبب؟!

لطرد الجن من جسده.. أب يقتل ابنه بالماء المغلي.. تفاصيل صادمة

بسبب الـ هوت دوج.. السجن 20 عاما لأم ضربت ابنها حتى الموت

ترشيحاتنا

أحمد الأحمر: الإعارات ساعدتني في تحقيق بطولات قارية.. والزمالك الأفضل إفريقيا

من مصطفى أبو تورتة لـ عريس الإسماعيلية.. كيف لا تقعين في الفخ

هاشتاج تأجيل القمة مرفوض يتصدر تويتر.. ومغردون: البسوا الأحمر بيخافوا منه

عائد من الجزيرة يكشف الوجه القبيح لـ علاء صادق وأهدافه الخبيثة لتأجيج الفتنة

إنقاذ الموقف.. اقتراح من اتحاد الكرة لحل أزمة تأجيل القمة

القمة على صفيح ساخن.. مطالب أمنية.. وأزمة تحكيمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

أيهما أجمل؟.. نانسي عجرم تتألق بفساتين من تصميم إيلى صعب.. صور