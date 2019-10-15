مولد شيخ العرب.. توافد الزوار لشراء الحلوى والحمصية.. والمحافظ يرحب بالمريدين.. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الأولية للمواطنين.. صور

مولد شيخ العرب في طنطا

توافد الآلاف من المريدين ورواد الطرق الصوفية

انتشار خيام مشايخ الطرق الصوفية والوافدين

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الأولية للمواطنين





شهدت مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية، عروس محافظات الدلتا، توافد الآلاف من المريدين ورواد الطرق الصوفية طوال الأسبوع للاحتفال بمولد شيخ العرب والملقب ب"أبو الفتيان "سيدي أحمد البدوي".





وذلك فى إطار توجيهات المحافظة ومشايخ الطرق الصوفية، كون الاحتفال السنوي يتزامن مع زيارة أكثر من مليوني من الوفود الأفريقية والعربية والأجنبية من مختلف السفارات الدولية.





وانتقل "صدى البلد" إلى منطقة الصاري التى تقع على مساحة أكثر من 30 فدانا من الأراضي الفضاء حيث انتشرت خيام مشايخ الطرق الصوفية والوافدين من محافظات الدلتا والصعيد والقاهرة الكبري والإسكندرية للمشاركة فى حلقات الذكر والتصوف وترديد الابتهالات والأناشيد الصوفية وإذاعتها عبر مكبرات الصوت وسط قيام بعض فاعلي الخير بتوزيع وجبات الأطعمة وذبح الولائم للفقراء والغارمين والأسر والعائلات الأكثر احتياجا.





في المقابل انتشر بائعو الحلوى والحمصيه والحلاوة الشعر، المتجولين لبيعها بأسعار تترواح ما بين "50 – 90 " جنيه للكيلو الواحد فيما بلغ تكلفة بيع السمسميه والحمصيه بأطنان مباعة للجملة بتكلفة تتراوح ما بين "45 -100 " جنيه وسط عروض أسعار مخفضة لكل مشايخ الطرق الصوفية ولفيف من مشايخ محافظات الجمهورية .





وفي محيط المسجد الأحمدي الذي يقع على مساحة أكثر 7 أفدنه جلس المئات من الأسر والعائلات من سيدات والرجال والأطفال صغار السن الذين حرصوا على اللهو بمحيط أبواب المسجد فضلا عن التقاطهم للصور التذكارية والسيلفي والدراويش الذين رددوا عبارات " مدد مدد يا شيخ العرب " .





وتفقد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية فى جولة ميدانية كافة الاستعدادات الخاصة بالمولد الأحمدي بطنطا وكذا قيام كافة القطاعات بتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن خلال جلسة المجلس التنفيذي السابقة.





كما بدأت الجولة بتفقد منطقة الساري بسيجر والذى يضم 23 مخيم خاص بقطاعات المحافظة من (صحة – إسعاف – شباب ورياضة – حماية مدنية – كهرباء – طب بيطري – تموين – وحدات تأمين – شركة مياه الشرب والصرف الصحي) بالإضافة إلى 30 منفذ للدخول والخروج من المنطقة – غرف تحكم ومراقبة تغطى أرض الساري بالكامل بعدد 16 كاميرا – 13 مولد كهربائي). بالإضافة إلى مخيمات الموردين من جميع المحافظات.





والتقي بالموردين من مختلف المحافظات الذين أشادوا بحسن تنظيم فعاليات المولد وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.





كما تفقد محافظ الغربية كافة المخيمات مؤكدًا التزام الجميع بأدواره المحددة والتي تتمثل في قيام مسئولي الصحة بإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الأولية للمواطنين والكشف عن فيروس سي للمستهدفين والتأكد الدائم من توافر كافة المستلزمات الطبية وتقديم التوعية اللازمة للمواطنين .





ولاحظ قيام الطبيب البيطري بتوعية المواطنين واقتصار الذبح بالمجازر خلال هذه الفترة بالمجان. على أن تقوم مديرية التموين بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى لمراقبة السلع المعروضة بصفة دورية حافظًا على صحة المواطنين ، كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بتنظيم عدد من الفعاليات والمسابقات الرياضية خلال فترة المولد الأحمدي من خلال فرق الكشافة التي تدخل البهجة على المواطنين .





وخلال الجولة شهد محافظ الغربية مناورة فصل التيار الكهربائي واستخدام المولدات البديلة وكذا عمل حنفيات المياه التي تم توفيرها للموردين بمنطقة الصاري .





وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد الاستعدادات المحيطة بالمسجد الأحمدي والمرور على المخيمات التي تقدم خدمات إلى المواطنين أيضًا وكذا مخيمات التمركزات الأمنية والحماية المدنية وخيام الموردين.





حيث أكد على رفع أقصى درجات الاستعداد القصوى للحفاظ التام على أمن وسلامة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم موضحًا أن المحافظة تستقبل أكثر من مليون مواطن من جميع المحافظات خلال فترة الاحتفالات ، كما أشار إلى أنه لأول مرة يتم استخدام أحدث نظم المراقبة والتأمين والتي تتمثل في (كاميرات المراقبة – البوابات الإلكترونية الحديثة) للتسهيل على المواطنين أثناء الدخول والخروج.



