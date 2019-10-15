بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية

شهدت مستشفى الرمد بدمنهور طفرة تطوير لرفع كفاءة العمل بها تنفيذا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بقطاع الصحة ومبادرته لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية بالمجان وتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية للموطنين.



أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن إدخال عمليات زراعة القرنية بالمستشفى وفقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصحية بالبحيرة وجامعة الاسكندرية حيث تم حتى الآن إجراء عدد 14 عملية زراعة قرنية بالمجان تحت إشراف نخبة من الأساتذة بالجامعة.



واكد المحافظ على الانتهاء من تطوير مستشفى الرمد بدمنهور لخدمة أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة والتى تمثلت فى إنشاء وحدات تشخيصية حديثة لتطوير قاع العين ومعالجة أمراض الشبكية وزراعة قاع العين وتعد هى الأولى فى هذا المجال بمستشفيات البحيرة، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات مجهزة بأعلى تقنية لزراعة القرنية بتكلفة 3.6 مليون جنية وغرف عمليات حديثة لحول العين وأقسام لجراحة الوجه والفكين .



وأشار المحافظ إلى أن المستشفى تضم وحدات تشخيصية متقدمة للغاية وتم إنشاء وحدة حديثة لقاع العين والشبكية جراء مرض السكرى وبالاضافة إلى غرف عمليات مجهزة للحول وأمراض الكتاركت وزرع العدسات .

