Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:20 ص
إجراء 14 عملية لزراعة
إجراء 14 عملية لزراعة القرنية
Advertisements
جمالات الدمنهوري
شهدت مستشفى الرمد بدمنهور طفرة تطوير لرفع كفاءة العمل بها تنفيذا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإهتمام بقطاع الصحة ومبادرته لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية بالمجان وتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية للموطنين.

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن إدخال عمليات زراعة القرنية بالمستشفى وفقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصحية بالبحيرة وجامعة الاسكندرية حيث تم حتى الآن إجراء عدد 14 عملية زراعة قرنية بالمجان تحت إشراف نخبة من الأساتذة بالجامعة.

واكد المحافظ على الانتهاء من تطوير مستشفى الرمد بدمنهور لخدمة أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة والتى تمثلت فى إنشاء وحدات تشخيصية حديثة لتطوير قاع العين ومعالجة أمراض الشبكية وزراعة قاع العين وتعد هى الأولى فى هذا المجال بمستشفيات البحيرة، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات مجهزة بأعلى تقنية لزراعة القرنية بتكلفة 3.6 مليون جنية وغرف عمليات حديثة لحول العين وأقسام لجراحة الوجه والفكين .

وأشار المحافظ إلى أن المستشفى تضم وحدات تشخيصية متقدمة للغاية وتم إنشاء وحدة حديثة لقاع العين والشبكية جراء مرض السكرى وبالاضافة إلى غرف عمليات مجهزة للحول وأمراض الكتاركت وزرع العدسات .
بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية
بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية
بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية
بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية
بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية
بعد تطوير مستشفى الرمد بدمنهور.. إجراء 14 عملية لزراعة القرنية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إتمام أكثر من 500 عملية بـ مستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد ضمن التأمين الصحي الشامل

صناع الخير تطلق أكبر حملة لزرع القرنية بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية

عنيك فى عنينا تنظم يوما توعويا للوقاية من أمراض العيون بالبحيرة

يوم توعوي بمبادرة عينك في عنينا بمستشفى الرمد في دمنهور

ترشيحاتنا

مفاجأة خلال محاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة

ظهرت عارية.. سلمى حايك تكشف ظهرها من أجل الإبر الصينية

كيف قاد لاعبا الأهلي والزمالك منتخب مصر للفوز على بتسوانا.. تفاصيل

لا مهنية ولا أخلاق.. عائد من الجزيرة يفضح انتهاكاتها ضد المصريين

تحطم مقاتلة إثيوبية من طراز سوخوي

تفحمت سيارتهم .. مصرع 3 طلاب بهندسة بترول بالجامعة البريطانية فى الشروق.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الندوة التثقيفية.. مروة ناجي تبرز أنوثتها باللون الأحمر مع أبطال الممر

عبور المانش بذراع واحدة.. قصة نجاح وتحدي في الغردقة.. صور

بعد فستانها الجريء.. إطلالة جديدة لـ دينا الشربيني في السعودية برفقة عمرو دياب.. صور