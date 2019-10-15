شريف عبد الفضيل: انتقال كهربا للأهلي مثل فيلم الـ «7 أقلام».. فيديو

قال شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق إن فكرة اقتراب محمود كهربا للانضمام لصفوف الأهلي تختلف عن سيناريو انضمامه من صفوف الإسماعيلي للنادي الأهلي.



وقال عبد الفضيل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "موضوع كهربا خطة مثل فيلم عنتر ولبلب والـ 7 أفلام".



وأضاف: "الزمالك حاول منح ضربة للأهلي واللاعب سبب خللا في صفوف الفريق بسبب اعتماد الجهاز الفني عليه".



وأختتم عبد الفضيل تصريحاته "انضمام كهربا للأهلي سيكون أقوى من محاولات الزمالك لضم عبد الله السعيد".

