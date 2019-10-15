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رياضة

نجم الأهلي السابق يعلق على أداء حسام البدري في أول اختبار له مع المنتخب.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر
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حسن العمدة
بدأ شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي الأسبق حديثه عن مبارة المنتخب الوطني أمس أمام بتسوانا قائلا "لن أستطيع توجيه اللوم إلى حسام البدري".

وقال عبد الفضيل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لا لوم على البدري بعد ودية اليوم أمام بتسوانا".

وواصل: "عبد الله جمعه ظهر بشكل ثابت، ارى ان حمدي فتحي والسولية الأنسب لخط الوسط، وقال إن قفشة من أسباب سرعة إيقاف لعب الأهلي هجوميا".

واتم كلماته عن كوكا: "لابد ان يكون لديه اصرارا اكبر مع المنتخب".
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