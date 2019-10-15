القمة على صفيح ساخن.. مطالب أمنية.. وأزمة تحكيمية

باتت مباراة القمة التي من المقرر ان تجمع النادي الأهلي بمنافسه نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر على صفيح ساخن، وذلك لما أثير عنها خلال الساعات القليلة الماضية.





خلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت انباء مطالبة الجهات الأمنية بتأجيل المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي والزمالك وذلك لدواعي أمنية.





وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه لا وجود خطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك.





وقال المصدر نفسه، إن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.





ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعده المحدد تفاديا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.





وفي الاطار نفسه تلقت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور اعتذارا من قبل اتحاد بلجيكا لكرة القدم عن ترشيح طاقم تحكيم لإدارة مباراة القمة رقم 119 .





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن بلجيكا اعتذرت عن إرسال حكام لإدارة لقاء القمة بداعى انشغال قضاة الملاعب لديها بإدارة المباريات المحلية.



