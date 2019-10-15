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فن

يا رب ساعد كل العائلات والأطفال.. سيرين عبد النور تعلق على حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:28 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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سعيد فراج
نشرت الفنانة سيرين عبد النور، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه حرائق الغابات التي اجتاحت لبنان أمس الإثنين 14 أكتوبر.

وعلقت سيرين عبد النور على الفيديو: «من قلبي بدعي وبطلب يا رب دخيلك تأمر مياه السماء المباركة تطفي هالنيران الشيطانية الوقحة .. يا رب ساعد كل العائلات والاطفال ما النا غيرك #المشرف #لبنان #غابات».

يأتي ذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في الغابات بلبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادها.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان خلال اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة في لبنان، كما ساعدت الرياح على انتشارها وانتقالها إلى مناطق عدة.

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