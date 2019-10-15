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فن

لطيفة تعلق على حرائق لبنان

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
لطيفة
لطيفة
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سعيد فراج
نشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي على انستجرام، يظهر فيه حرائق الغابات التي اجتاحت لبنان أمس الإثنين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وعلقت لطيفة، على الفيديو قائلة: «ربنا يلطف بلبنان واهله. #حريق _المشرف .#لبنان»، ليتفاعل معها المتابعون بالدعاء إلى لبنان.

يأتي ذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في لبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخماد حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرًا.

وأدت ارتفاع درجات الحرارة في لبنان خلال اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة في لبنان، وأدت الرياح إلى انتشار تلك الحرائق في مناطق عدة.

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