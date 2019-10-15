لميس سلامة: مصر تستطيع يدعم تواجد مصر على خريطة الاستثمار العالمية.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة، إنه تنطلق اليوم، الثلاثاء، فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والتي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري، في الفترة من 15 لـ 17 أكتوبر الجارى، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضحت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج"صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من مؤتمر مصر تستطيع هو الاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم.



وأضافت لميس سلامة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، يناقش دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.



ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر حوالي 50 مستثمرًا مصريًا بالخارج في عدد من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، بما يتناسب مع محاور هذه النسخة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي سيتم إلقاء الضوء خلالها على سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض موسع لفرص الاستثمار في بعض القطاعات والمشروعات القومية بهدف تحفيز الاستثمار بها.

